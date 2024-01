OL ‍: Lyon a un atout secret pour recruter Benzema

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Karim Benzema n’est plus en odeur de sainteté en Arabie Saoudite, où il est massivement critiqué par les supporters de son club d’Al-Ittihad. Une situation qui n’a pas échappé à l’OL, qui rêve de le faire revenir.

Et si le grand moment était venu pour signer le retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais ? Un come-back dans la capitale des Gaules semblait difficile à imaginer il y a encore six mois pour le Ballon d’Or 2022 après son transfert en Arabie Saoudite mais tout ne se passe pas comme prévu en Saudi Pro League pour le Nueve. Critiqué par les supporters de son club d’Al-Ittihad, Karim Benzema envisage sérieusement de quitter l’Asie dès le mercato hivernal. A en croire les informations de RMC, cette situation a évidemment retenu l’attention des dirigeants de l’OL, comme cela avait été évoqué quelques heures plus tôt par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

Karim Benzema à l’OL, Textor est bouillant https://t.co/oikf3rBxsq — Foot01.com (@Foot01_com) January 22, 2024

La radio dévoile que l’état-major de l’Olympique Lyonnais travaille dans l’ombre pour tenter de conclure le transfert retentissant de Karim Benzema, sous contrat avec Al-Ittihad jusqu’en juin 2026. Financièrement, le dossier est épineux pour ne pas dire impossible mais l’OL dispose d’un atout secret : les excellentes relations entre le groupe Eagle dont John Textor est le patron et l’Arabie Saoudite. Le boss de l’Olympique Lyonnais espère profiter de son entente plus que cordiale avec le royaume saoudien pour trouver un accord dans le cadre du transfert de Karim Benzema.

Textor a de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite

Cela relève pour l’instant de la mission quasi-impossible car RMC précise qu’à ce jour, l’Arabie Saoudite n’envisage pas une seule seconde de se séparer de l’ancien attaquant du Real Madrid, six mois après avoir consenti de gros efforts financiers pour le faire venir en ambassadeur du championnat à l’instar de Cristiano Ronaldo ou Neymar. Déterminée à conserver Benzema, l’Arabie Saoudite pourrait proposer au joueur de changer de club mais pour l’ancien n°9 du Real, c’est un retour en Europe qui est la priorité. Dès lors, l’OL « s’estime légitime pour accueillir son ancienne star » selon les journalistes Fabrice Hawkins et Edward Jay, pour qui John Textor va bien tenter le coup à fond. Et cela même si Lyon vient de recruter un avant-centre en la personne de Gift Orban.