Arabie Saoudite ‍: Benzema, tout se passe comme prévu

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Karim Benzema est dans la tourmente en Arabie Saoudite. Critiqué pour ses mauvaises performances, le buteur d’Al-Ittihad s’est ensuite blessé puis s’est absenté durant un mois.

Son départ de l’Arabie Saoudite a fait beaucoup de bruit en Saudi Pro League puisqu’un transfert de Karim Benzema a été évoqué lors du mercato hivernal. Chelsea ou encore Manchester United sont venus aux renseignements au même titre que le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi a directement pris son téléphone afin de sonder l’ex-international français avant d’être calmé dans ses ardeurs par Luis Enrique et Luis Campos. En ce début de semaine, Karim Benzema a enfin signé son retour à l’entraînement avec Al-Ittihad avec quasiment un mois de retard sur le planning initial.

شـاهدوا من عـاد 💛🖤 pic.twitter.com/GvIMroMyis — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) February 5, 2024

Bloqué à l’île Maurice en raison d’un cyclone, Karim Benzema a fait l’objet de multiples rumeurs en Arabie Saoudite, où les supporters commençaient sérieusement à se demander si le Ballon d’Or 2022 allait revenir. C’est désormais chose faite puisque « KB9 » a fait son retour à l’entraînement et avec le sourire, comme cela a été partagé par le club sur les réseaux sociaux. Alors que son équipe d’Al-Ittihad joue contre Al Taee en championnat mercredi soir, Karim Benzema ne devrait toutefois pas être de la partie comme l’a fait savoir son entraîneur Marcelo Gallardo. « Son retour dépend de lui et de son état physique » a-t-il commenté alors que RMC indique que la tendance est à ce que Karim Benzema soit préservé le temps de se refaire une condition physique afin de ne pas risquer une blessure. L’idée est maintenant de mettre l’ancien Madrilène dans les meilleures conditions possibles afin qu’il retrouve son niveau optimal et qu’il mette enfin tout le monde d’accord. Y compris les supporters, qui attendent beaucoup plus d’un joueur avec un tel CV.