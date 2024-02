Arabie Saoudite ‍: Benzema se troue totalement et récolte une ovation

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Karim Benzema a vécu des semaines compliquées en Arabie Saoudite à tel point que la question d’un départ s’est sérieusement posée pour l’attaquant français de 35 ans lors du mercato hivernal.

Malgré des statistiques honorables depuis le début de la saison, Karim Benzema ne s’est pas mis les supporters du club saoudien d’Al-Ittihad dans la poche. En cause, des conflits avec son ancien entraîneur Nuno Espirito Santo et des relations à peine plus chaleureuses avec son successeur Marcelo Gallardo. Longtemps absent cet hiver, « KB9 » a été annoncé à Lyon mais aussi dans de grands clubs de Premier League tels que Manchester United ou encore Chelsea. La légende vivante du Real Madrid a finalement pris la décision de rester en Arabie Saoudite et a signé son grand retour il y a quatre jours en championnat contre Al Riyad, un match remporté 2-0 par Al-Ittihad. Ce jeudi, Karim Benzema était de nouveau titulaire mais cette fois en huitième de finale retour de la Ligue des Champions asiatique. Une nouvelle fois, Al-Ittihad s’est imposé (2-1) mais il est arrivé quelques déboires à Karim Benzema, lequel a ouvert le score… contre son camp.

هدف كريم بنزيما في مرماه ! pic.twitter.com/3kwrGwlWse — انسايدر اسيا (@hmo_insider) February 22, 2024

Après seulement 25 minutes de jeu, c’est Navbahor Namangan qui menait au score, la faute à un CSC de l’ex-international français sur une tête très mal maitrisée. On pensait alors que la cote de popularité du « Nueve » en Arabie Saoudite allait continuer à baisser mais par la suite, Karim Benzema a délivré une passe décisive et contre toute attente, il est sorti sous les applaudissements du public à quelques minutes de la fin. Malgré des débuts complexes, le buteur formé à l’Olympique Lyonnais semble de plus en plus apprécié par le public saoudien. Ce n’est pas trop tôt pour Karim Benzema, qui pensait conquérir tout le monde très vite au Saudi Pro League et qui s’est assez vite aperçu de l’exigence des supporters du club d’Al-Ittihad.