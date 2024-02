Arabie saoudite ‍: Benzema fait son grand retour

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Mis au placard depuis plusieurs semaines, notamment à cause d’un clash avec la direction d’Al Ittihad et son nouveau coach Marcelo Gallardo, Karim Benzema va enfin faire son grand retour sur les terrains.

Écarté pour des raisons disciplinaires, Karim Benzema a failli quitter l’Arabie saoudite, seulement six mois après son arrivée en Saudi League, à l’instar de Jordan Henderson. Mais le Français est finalement resté à Al Ittihad. Lors de la dernière journée du championnat, l’ancien attaquant du Real Madrid a été titularisé pour la victoire 2-0 contre Al Riyad. De quoi renouer les liens avec ses coéquipiers et son entraîneur. Si le club de Djeddah est très mal embarqué sur la scène nationale avec une décevante 5e place, il reste encore un coup à jouer en Ligue des Champions. D’après les informations du média Arriyadiyah, Marcelo Gallardo a dévoilé la liste des 5 joueurs étrangers sélectionnés pour affronter Navbahor lors du 1/8e de finale retour de cette C1 asiatique. Karim Benzema, écarté pour le match aller, sera cette fois bien présent.

Al Ittihad acte la fin du litige avec Benzema

Notamment en compagnie de N’Golo Kanté et de Fabinho, Karim Benzema va tenter de renverser le club ouzbek, après un score de 0-0 lors de la première confrontation. Une bonne nouvelle pour Al Ittihad qui va pouvoir compter sur l’apport offensif de KB9 pour la fin de la saison. Le joueur de 36 ans réalise tout de même un exercice 2023/2024 plus que correct avec 13 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en 22 matchs disputés. Le Ballon d’Or 2022 a de plus été affiché sur les réseaux sociaux des Tigres, à l'occasion du jour de la fondation saoudienne, ce qui n’avait pas été fait depuis quelques semaines. Al Ittihad joue ce jeudi 22 février à 17h, au stade du Roi-Abdallah avec l’objectif d’aller chercher une qualification pour les quarts de finale, probablement contre Al-Hilal, l’actuel leader incontesté de l’Arabie saoudite. Benzema sera assurément le facteur X.