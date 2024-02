Neymar de retour, enfin dans un club qui le fait vibrer

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

En période de convalescence suite à sa rupture des ligaments croisés du genou gauche, Neymar a profité de son temps libre pour saluer son club formateur de Santos. Sous les acclamations, Le Brésilien a retrouvé sa maison.

Transféré contre 90 millions d'euros à Al Hilal il y a quelques mois, Neymar a quitté le PSG et le vieux continent. Si les supporters de Santos espéraient un retour de l'enfant prodige, c'est l'Arabie saoudite qui a récupéré la star brésilienne. Malheureusement, Neymar n'a eu le temps que de jouer 5 matchs avant de se blesser lors d'un rassemblement avec la Seleçao en octobre. Le joueur de 32 ans a tout de même fait le déplacement à Santos pour voir son équipe de cœur affronter le Corinthians pour un match du championnat Paulista, lors d'une victoire 1-0. Même si les Alvinegro sont relégués en deuxième division, Neymar était très heureux de retourner à l'Estádio Urbano Caldeira. « À la maison » a écrit l'ancien attaquant du FC Barcelone sur son compte Instagram. Ce n'est pas la première fois que Neymar clame son amour à Santos.

Neymar tease son retour à Santos

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Santos Futebol Clube (@santosfc)

En avril 2023, alors qu'il était encore sous contrat avec le PSG, Neymar avait annoncé son intention de revenir un jour pour porter une deuxième fois les couleurs de Santos. « Je me sens chez moi ici. C’est le club qui m’a tout donné, qui m’a ouvert des portes à moi et à ma famille, qui m’a révélé au monde. Je suis très heureux et content d’être ici. Un jour, je reviendrai » avait avoué le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne (79 buts) lors de sa précédente visite à Santos, qui a été une nouvelle fois chaleureusement accueilli et qui a pu saluer les fans. Si Neymar ne semblait pas spécialement toujours heureux à Paris, il n'est pas non plus réellement euphorique depuis sa signature en Saudi Pro League. Le club qui le fait vraiment vibrer, c'est Santos et tous les Brésiliens attendent impatiemment son retour définitif désormais.