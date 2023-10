Arabie Saoudite ‍: 34 millions par an, Griezmann déchire le chèque

Dans : Arabie Saoudite.

Par Alexis Rose

Auteur d’un bon début de saison sous le maillot de l'Atlético, Antoine Griezmann ne doit pas regretter son choix d’être resté à Madrid l’été dernier malgré le fait qu’il a refusé un contrat en or de l’Arabie Saoudite.

Lors du dernier mercato estival, les clubs d’Arabie Saoudite ont fait une razzia sur le marché européen pour renforcer leur championnat. À coup de centaines de millions d’euros, les formations saoudiennes ont réussi à attirer de grands joueurs comme Benzema, Kanté, Neymar, Mahrez ou Mané. Malgré tout, le pays du Moyen Orient n’a pas coché toutes les cases à cause de plusieurs échecs dans certains dossiers, à l’image de celui d’Antoine Griezmann. Considéré comme une cible majeure pour l’Arabie Saoudite avec son statut de champion du monde avec l’équipe de France, le joueur de 32 ans a dit non au pont d’or offert par l’Arabie Saoudite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Grizi est passé à côté d’une belle somme d’argent. « Le contrat venant d’Arabie Saoudite refusé par Antoine Griezmann l’été dernier lui conférait un salaire annuel de 34 260 000$ net », explique Sports Zone sur Twitter.

L’amour du foot avant l’argent, Griezmann montre l’exemple

🚨 EXCL. Le contrat venant d’Arabie Saoudite refusé par Antoine Griezmann l’été dernier lui conférait un salaire annuel de 34.260.000$ net. pic.twitter.com/ide3f1FscE — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 1, 2023

Même s’il dispose déjà d’un très bon salaire à l’Atlético, avec une dizaine de millions d’euros par saison, l’attaquant français aurait pu prendre un énorme chèque en partant en Arabie Saoudite, histoire de mettre sa famille à l’abri pour plusieurs générations, comme certains d’autres footballeurs l’ont fait l’été dernier. Mais il n’en a rien été, et Grizi est finalement resté à Madrid pour accomplir son rêve de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros. Buteur à trois reprises depuis le début de la saison, avec notamment une réalisation dans le derby contre le Real la semaine passée (3-1), Griezmann n’est plus qu’à 12 longueurs du record de Luis Aragones et ses 172 buts. Autant dire que le leader de l’équipe de France pourrait dépasser cette marque cette saison, histoire de pouvoir quitter Madrid par la grande porte. Pour ensuite aller récupérer ce fameux gros chèque en Arabie Saoudite ou pour poursuivre sa carrière en MLS, où il rêve de finir sa carrière ?