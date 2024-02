Al Nassr met une rouste à l’Inter Miami

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Dans un match amical de prestige, il n’y a pas eu photo entre une des meilleures équipes du championnat saoudiens, et une formation de bas de tableau du championnat américain. Cette rencontre était pourtant attendue comme l’un des derniers chocs entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais aucun des deux joueurs n’était titulaire, et l’Argentin a foulé la pelouse quelques minutes à la fin de la rencontre. Sur le terrain, c’est un véritable carton pour Al Nassr, qui menait 3-0 au bout de 12 minutes et a fini par s’imposer 6-0. Les présences de Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez n’ont rien changé, même si la formation de Floride est en pleine préparation, alors que l’équipe de Riyad est à la mi-saison. Avec un triplé, Anderson Talisca s’est fait plaisir à défaut d’avoir vu CR7 sur le terrain.