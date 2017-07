OM/PSG : Rome n'a jamais envisagé de recruter Ben Arfa ou Thauvin

Dans : Mercato, OM, PSG, Serie A.

Depuis le départ de Mohamed Salah à Liverpool la semaine passée, les rumeurs concernant son éventuel remplaçant en Italie défilent. Deux joueurs de Ligue 1 ont été régulièrement associés aux Giallorossi ces dernières semaines : Hatem Ben Arfa (PSG) et Florian Thauvin (Marseille). Mais visiblement, les deux internationaux français ne sont pas des cibles de Monchi. C’est du moins ce qu’a indiqué l’ancien directeur sportif du FC Séville dans les colonnes du Corriere dello Sport.

« Thauvin et Ben Arfa ? Ce sont des bons joueurs, mais les noms que j’ai en tête et que j’ai évoqués avec Di Francesco (ndlr, le coach de la Roma), sont différents » a confié le nouvel homme fort de la Roma avant de préciser. « Nous sommes en train de travailler sur des pistes qui ne sont pas celles sorties dans la presse. Thauvin et Ben Arfa ne sont donc pas des objectifs prioritaires de la Roma ». Des déclarations qui soulageront sans doute les supporters phocéens, qui voyaient d’un mauvais œil l’intérêt du club italien pour Florian Thauvin. Concernant Hatem Ben Arfa, la situation est bien différente, Unai Emery ne comptant pas sur lui au Paris Saint-Germain…