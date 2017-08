OM-FCN : Un milieu à 5 ME, Marseille a pris de l’avance

Dans : Mercato, OM, FC Nantes.

Pas totalement satisfait par les performances de son milieu de terrain sur les derniers matchs, Rudi Garcia pourrait enfin avoir son relayeur.

L’OM lorgne en effet sur Anicet Abel, annonce RMC Sport, pour qui la concurrence est néanmoins bien vivace. En effet, Leicester tente de convaincre le joueur de rejoindre l’ancien champion d’Angleterre, mais c’est le FC Nantes qui a dégainé en premier en effectuant une proposition à hauteur de 3 ME pour le relayeur malgache de 27 ans.

Insuffisant pour convaincre Ludogorets, son club actuel, puisque la formation bulgare en demande 5 ME. Un effort reste donc à faire sur le plan financier, et cela pourrait permettre à l’OM de rafler la mise puisque la radio sportive annonce que le joueur penche clairement en faveur du projet marseillais à l’heure de faire ses choix. Reste à savoir si les dirigeants provençaux feront l’effort jusqu’au bout pour enlever la mise et apporter ainsi un peu de sang neuf dans l’entrejeu.