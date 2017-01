OL-OM : Une forte tendance se dégage pour Evra

Dans : Mercato, OL, OM, Serie A.

Officiellement annoncé sur le départ à la Juventus Turin, Patrice Evra a encore une grosse semaine pour se trouver un point de chute.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international français intéresse du beau monde, dans quasiment tous les grands championnats. Y compris la France puisque Lyon et Marseille se sont manifestés. Et dans ce duel habituel entre les deux Olympiques, c’est l’OL qui aurait pris les devants selon Bein SPORTS, pour qui les discussions sont bien avancées avec le latéral gauche.

Même si Crystal Palace s’est positionné de longue date, l’arrivée de Lyon dans la course a déplacé le curseur, Patrice Evra ayant un faible pour le président Aulas. De plus, le Turinois sait que Jérémy Morel ne fait pas du tout l’unanimité à son poste, et qu’une place avec un temps de jeu régulier lui est promise s’il continue sur la lancée de sa première partie de saison. Des arguments qui comptent, même s’il y a aussi le côté financier qui fera l’objet de discussions qui pourraient être difficiles, notamment après le gros effort économique réalisé par l’OL pour faire signer Memphis Depay.