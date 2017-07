Officiel : Romelu Lukaku a signé à Manchester United

L’accord avec Everton trouvé, la visite médicale passée, Romelu Lukaku est officiellement un joueur de Manchester United. Les Red Devils ont annoncé son transfert ce lundi en fin d’après-midi, et l’attaquant belge de 24 ans va rejoindre ses coéquipiers à Los Angeles, où il s’entrainait déjà à part. Lukaku devrait cette fois-ci avoir la confiance de José Mourinho, qui ne l’avait pas retenu à Chelsea en 2013, le laissant partir pour Everton. Pour le faire venir, MU a déboursé par loin de 86 ME.

#RedRom



Our latest box office signing is Made for Manchester: @RomeluLukaku9! https://t.co/q2QG4SEGvn pic.twitter.com/cr7N5zOmZK