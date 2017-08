Officiel : Ibrahimovic revient à Manchester United !

Dans : Mercato, Premier League.

Non conservé en fin de saison dernière, après sa grave blessure au genou, Zlatan Ibrahimovic va faire son retour à Manchester United ! L’attaquant qui fêtera ses 36 ans en octobre a signé pour une année en faveur du club mancunien. Rien d’étonnant lorsque l’on sait à quel point le Suédois était important sur et en dehors du terrain en 2016-2017. Un rôle de cadre que le n°10 de MU espère récupérer rapidement.

« Je reviens pour terminer ce que j'ai commencé, a annoncé Ibra sur le site officiel de son club. Cela a toujours été mon intention, et celle du club aussi. Je suis impatient de revenir à Old Trafford, mais je sais que je dois prendre mon temps pour être sûr d'être prêt. Je travaille dur pour être certain d'avoir la meilleure condition physique possible pour mon retour sur le terrain. »