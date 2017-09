Neymar libéré, un avocat s’attaque désormais à Alexis Sanchez

Dans : Mercato, Premier League, PSG.

Dans l’ombre des principaux acteurs du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, l’avocat Juan De Dios Crespo a joué un rôle majeur.

L’Espagnol, connu pour avoir défendu Lionel Messi, a participé à la stratégie de l’ancien Barcelonais pour atterrir dans la capitale. L’homme de loi est donc bien placé pour conseiller le Chilien Alexis Sanchez, bloqué par Arsenal à un an de la fin de son contrat, alors qu’il pensait signer à Manchester City.

« En Angleterre, il existe le "transfer request" pour que les clubs puissent refuser de vendre un joueur, ou indiquer le prix du transfert dans le contrat. Ici, ce n'est pas le cas. Sanchez s'est trompé, il n'a pas utilisé les armes qu'il possédait, a confié l’avocat à El Mercurio. S'il avait utilisé le "transfert request", Arsenal lui aurait dit "tu vaux 40 ou 60 M€", cela fait une base pour négocier. Mais il aurait dû le faire en juillet. » Selon Juan De Dios Crespo, il est donc inutile de lancer les démarches cet hiver.

« Sanchez doit attendre le mois de juin »

« Si Sanchez part au clash, ce sera injustifié et il risquera des sanctions sportives et financières. Il doit trouver un accord avec Arsenal. (...) Le mieux, c'est qu'il attende le mois de juin, a-t-il conseillé. Si le Chilien met la pression, c'est sûr qu'ils fixeront un prix. Ce sera une somme élevée, c'est ce que les Anglais font pour une rupture de contrat. C'est absurde de demander le "transfer request" en janvier, pourquoi provoquer des tensions avec Arsenal ? Sanchez pourra partir au prix décidé par un juge et non selon la volonté du joueur. » En effet, le Gunner pourra rejoindre le club de son choix en juin prochain.