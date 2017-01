Mercato : Rennes cherche son gardien à Nice

Dans : Mercato, Rennes, OGCN.

Arrivé l’été dernier pour pallier un éventuel départ de Benoit Costil, Paul Nardi a vécu toute la première partie de saison sur le banc de touche, et a décidé de rentrer à Monaco, pour être prêté au Cercle de Bruges, en D2 belge. Résultat, les « Rouge et Noir » cherchent un gardien et ont jeté leur dévolu sur Mouez Hassen. Le portier azuréen n’a pas joué un seul match cette saison, victime d’une blessure au poignet et de la concurrence avec Yoan Cardinale.