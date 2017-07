Mercato : Quand Messi a failli quitter le Barça pour Man City

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Tracassé par ses problèmes fiscaux, Lionel Messi a bel et bien failli rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola lors de l'été 2016.

Définitivement condamné à 21 mois de prison (sans incarcération), assortis d'une amende de 2,1 ME, pour fraude fiscale, alors que son père a reçu 15 mois de prison et 1,3 ME d'amende, Lionel Messi aurait pu quitter l'Espagne à cause de ce souci financier...

Selon TV3, l'attaquant argentin a voulu rejoindre Manchester City pour retrouver son mentor, Pep Guardiola. La télé catalane explique que le 6 juillet 2016, Jorge Messi a appelé Ferran Soriano, le directeur général des Citizens, pour lui dire que son fils voulait quitter le Barça au mercato. Quatre jours plus tard, la Pulga rencontrait Pep Guardiola à Castelldefels. « Bouleversé et se sentant pris au piège » par les affaires, Messi voulait alors quitter Barcelone pour Manchester, mais Josep Maria Bartomeu, le président du FCB, l'a rencontré quelques jours plus tard pour lui dire que le Barça n'était pas disposé à le laisser partir. Après mûre réflexion, l'ancien Ballon d'Or a finalement décidé de rester dans son club formateur. Au grand dam de Guardiola...