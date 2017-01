Mercato : Pjanic, le gros coup d’Arsenal en préparation

Dans : Mercato, Foot Europeen, Premier League, Serie A.

Recruté l’été dernier par la Juventus, Miralem Pjanic s’est imposé comme un titulaire au sein de la Vieille Dame, qui a beaucoup investi sur lui en lâchant notamment 32 ME pour son transfert en provenance de la Roma. Pas de quoi freiner les clubs anglais et notamment l’un des plus ambitieux, à savoir Arsenal. Selon The Sun, le club londonien serait prêt à miser très gros pour faire venir l’ancien lyonnais, et Arsène Wenger aurait déjà pris contact avec le milieu de terrain. Sa venue permettrait de compenser le futur départ de Santi Cazorla. Et si les contacts ont lieu en ce mois de janvier, c’est bien évidemment pour cet été qu’Arsenal se place et espère rafler la mise.