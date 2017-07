Mercato : OM, PSG, ASM... Amavi opte pour la Liga

Dans : Mercato, Premier League, Liga, OM, PSG, Monaco.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille au cours du dernier mercato hivernal, et ciblé par le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco durant cet été, Jordan Amavi devrait poursuivre sa carrière en Liga. Le latéral gauche est effectivement en passe de quitter la Championship et Aston Villa, où il est arrivé pour 11 ME il y a deux ans en provenance de Nice.

Selon Estadio Deportivo, le joueur de 23 ans est tout proche du FC Séville, qui l'avait ciblé pour en faire le remplaçant de Benoît Trémoulinas. Les trois parties ont trouvé un accord pour un transfert de 7 millions d’euros, plus 2 ME de bonus éventuels. Dans les prochains jours, Amavi devrait donc signer un contrat de 5 ans à Séville, qui réalise un nouveau joli coup au sein du football français.