Mercato : Monaco accélère dans le dossier Rachid Ghezzal !

Alors que l’AS Monaco pourrait perdre un de ses éléments offensifs au mercato (Lemar, Benardo Silva), le club de la principauté travaille déjà d’arrache-pied pour suppléer les éventuels départs.

Déjà évoquée ces dernières semaines, la piste menant l’ASM à Rachid Ghezzal se confirme, à deux mois de l’ouverture du mercato estival. Selon les informations de France Football, les représentants de l’attaquant lyonnais de 24 ans ont récemment été approchés par la direction sportive de l’AS Monaco. Pour rappel, le gaucher de l’OL n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin prochain, et rien ne semble indiquer pour le moment qu’il le fera.

En parallèle de la piste Ghezzal, l’ASM surveille également la situation de plusieurs jeunes joueurs en Europe. C’est notamment le cas de Lucas Alario (River Plate), Anderson Talisca (Besiktas) ou encore Baldé Keita (Lazio Rome). Le club princier n’en délaisse pas pour autant le marché français et les clubs de l’Hexagone. Toujours selon l’hebdomadaire, Monaco reste attentif aux performances de plusieurs jeunes espoirs de Ligue 1. Yann Karamoh, l’ailier de Caen est notamment très apprécié par le staff de Leonardo Jardim. Cela vaut également pour Nicolas Pepe (Angers), également suivi par l’Olympique de Marseille et Lyon. Si on ne sait pas encore exactement à quoi ressemblera l’été sur le Rocher, on peut déjà être certain que les dirigeants monégasques ont un coup d’avance, comme souvent.