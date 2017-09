Mercato : Le nouveau Top10 des transferts dans le foot

Dans : Mercato, PSG.

C’est un tableau des 10 plus gros transferts de l’histoire totalement bouleversé qui se présente au lendemain de la fermeture du marché des transferts. Neymar, Mbappé, Dembélé ont pris place sur le podium pour ce seul été, et c’est sans compter les éventuels bonus pour les deux joueurs français, qui pourraient encore faire exploser les prix. Lukaku débarque aussi avec son arrivée à Manchester United, mais les montants sont désormais tels que même le transfert d’Alvaro Morata à Chelsea pour 80 ME n’entre pas dans le Top10.

Le Top10 des transferts les plus chers du football