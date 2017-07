Mercato : L'OM en pole pour Munir, Lyon à l'affût !

Dans : Mercato, OM, OL, Liga.

De retour au FC Barcelone après un prêt mitigé à Valence (6 buts et 3 passes décisives en Liga), Munir El Haddadi ne devrait pas faire de vieux os en Catalogne. Proche de s’engager au Zénith Saint-Pétersbourg, le jeune Espagnol de 21 ans a finalement fait machine arrière, refusant de signer dans un pays aussi peu attractif sportivement que la Russie. Selon les informations de Sport, cette situation n’est pas passée inaperçue en Ligue 1, où deux écuries pourraient tenter leur chance dans ce dossier prochainement.

Une clause libératoire à 60 ME, mais un transfert négociable à 10 ME

Le journal espagnol indique que l’Olympique de Marseille, via son directeur sportif Andoni Zubizarreta, est clairement le club le plus intéressé par l’ailier du Barça. Le jeune attaquant hispano-marocain représenterait une belle alternative aux inamovibles Thauvin et Payet en Provence. En outre, malgré l’arrivée de Bertrand Traoré et de Mariano Diaz, l’Olympique Lyonnais est également venu aux renseignements. Mais le club rhodanien serait bien moins intéressé que l’OM par Munir.

Financièrement, le Barça avait accepté une offre de 15 ME du Zénith pour le joueur. Le club catalan pourrait revoir ses prétentions légèrement à la baisse, mais rien ne se négociera à moins de 10 ME à priori. Sous contrat jusqu’en juin 2019, Munir El Haddadi possède une clause libératoire à hauteur de 60 ME qui ne sera pas respectée en cas de départ cet été au vue de la saison dernière du joueur.