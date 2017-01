Mercato : L'OL, l'OM et Lille sur Mamadou Sakho !

Dans : Mercato, OL, OM, LOSC.

Mis clairement à l'écart du côté de Liverpool, où Jürgen Klopp ne veut plus entendre parler de lui depuis l'été dernier, Mamadou Sakho souhaite profiter du mercato hivernal pour se relancer. Et selon Téléfoot, le défenseur international tricolore aurait notamment été ciblé par trois clubs de Ligue 1. En effet, l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et Lille seraient attentifs à la situation de Mamadou Sakho, mais la concurrence s'annonce énorme. Car l'émission footballistique de TF1 précise que huit autres clubs européens auraient également fait des offres afin de s'attacher les services du défenseur de Liverpool, dont le FC Séville, Valence, le Borussia M'Gladbach.

Autrement dit, la lutte risque de faire rage dans le dossier de Mamadou Sakho, même si au final ce sont les dirigeants de Liverpool qui auront le dernier mot. En effet, en septembre 2015, le défenseur des Reds et des Bleus avait prolongé son contrat sur « le long terme » avec une hausse conséquente de son salaire. Autrement dit, il ne sera pas libre en fin de saison et le club de la Mersey ne fera pas n'importe quoi avec Mamadou Sakho. L'OL, l'OM et le LOSC doivent donc trouver les bons arguments...