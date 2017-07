Mercato : Exit Coutinho et Dybala, le Barça joue au Hazard

Dans : Mercato, Liga, Premier League, Serie A, PSG.

Alors qu'il s'est fait à l'idée de perdre Neymar au cours de ce mercato, le FC Barcelone pourrait tenter de recruter Eden Hazard.

D'après les médias espagnols, Neymar aurait joué son dernier match et marqué son dernier but sous le maillot du Barça contre Manchester United lors de l'International Champions Cup mercredi (1-0). D'ores et déjà d'accord pour signer cinq ans au sein du club de la capitale française, l'attaquant brésilien attend que Paris trouve un terrain d'entente avec le FCB pour devenir le joueur le plus cher de l’histoire. Outre cette transaction historique, le club espagnol se doit désormais de penser à l'après-Neymar. Et avec un chèque de plus de 200 ME à dépenser sur le marché, les dirigeants blaugranas auront l’embarras du choix pour lui trouver un remplaçant de grande qualité.

Si les noms de Coutinho et de Dybala ont circulé, la difficulté de ces dossiers, sachant que Liverpool et la Juve ne veulent pas vendre leurs stars en dessous des 100 ME, pourrait faire changer les plans de Barcelone. Selon Radio Marca, Eden Hazard a une chance d'être l'heureux élu. D'après les informations du média espagnol, l'attaquant belge « aime beaucoup Robert Fernández et sa signature est possible si Neymar venait à abandonner le navire ». Proche du directeur sportif barcelonais, le joueur de Chelsea n'a jamais caché son envie de rejoindre la Liga. Et le moment opportun est peut-être venu...