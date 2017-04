Mercato : City va lâcher 295 ME au mercato, l'OL et l'ASM sont prévenus !

Dans : Mercato, PSG, Monaco, Ligue 1, Premier League.

Éliminé en demi-finale de la FA Cup dimanche par Arsenal et relégué à 11 points de Chelsea au classement, Manchester City va vivre une saison blanche, la première dans la carrière de son entraîneur Pep Guardiola.

Autant pour les propriétaires des Skyblues que pour Pep Guardiola, il est absolument hors de question de revivre une saison comme celle-ci l’année prochaine. Ainsi, le club va mettre le paquet au mercato estival, qui ouvre ses portes le 9 juin prochain. L’effectif de Manchester City va être bouleversé en profondeur, à en croire les informations de Marca, puisque la direction va investir jusqu’à 295 ME cet été.

Et cela concerne directement l’Olympique Lyonnais. En effet, le quotidien espagnol indique ce mardi que Pep Guardiola apprécie particulièrement le profil de Corentin Tolisso, également assidûment courtisé par la Juventus Turin, afin de renforcer l’entrejeu des Citizens. Le recrutement de l’international français (1 sélection) aurait surtout pour but de combler un secteur déficient cette saison, dans lequel İlkay Gündoğan s’est à nouveau blessé et où Yaya Touré peine à enchaîner les matchs et arrive en fin de contrat au mois de juin.

Marca précise également qu’un autre joueur de Ligue 1 est très apprécié du technicien catalan : Benjamin Mendy. Il faut dire que l’ancien marseillais crève l’écran depuis le mois de juillet dernier et a été particulièrement brillant en Ligue des Champions face au club anglais. Enfin, d’autres pistes sont explorées à Manchester City. Parmi elles, celles menant à Kyle Walker (Tottenham), Hector Bellerin (Arsenal), Virgil van Dijk (Souhampton) ou encore à l’international chilien Alexis Sanchez, également dans le viseur de Chelsea et du PSG. Quoi qu’il en soit, le mercato de Manchester City sera chaud, et il concernera forcément des clubs français.