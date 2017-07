Mercato : Bordeaux et l'ASSE se disputent une pépite du PSG

Dans : Mercato, PSG, Bordeaux, ASSE.

Apparu à seize reprises avec l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain la saison dernière, Christopher Nkunku aspire à plus de temps de jeu à l'avenir. Mais le jeune milieu de terrain de 19 ans pourrait bien à nouveau être barré par la concurrence. En effet, Thiago Motta et Marco Verratti sont toujours là, et une recrue (au minimum) est attendue au milieu de terrain. Du coup, selon les informations du Parisien, le joueur formé au PSG se pose des questions quant à son avenir.

Comme évoqué il y a quelques jours déjà, un prêt est plus que jamais à l’étude pour le natif de Lagny-sur-Marne. Et parmi l’élite, les prétendants de choix ne manquent pas puisque deux formations du haut de tableau de Ligue 1 ont manifesté leur intérêt : l’AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux. Néanmoins, ces deux clubs pourraient demander au PSG d’inclure une option d’achat dans ce prêt. Une requête que le club de la capitale n’acceptera pas, Unai Emery étant convaincu du potentiel du joueur dans un rôle de milieu relayeur.