Mercato : ASSE, Nice, Bordeaux... Mendy ne ferme aucune porte

Longuement blessé la saison passée, Nampalys Mendy n’a participé qu’à dix matchs avec Leicester depuis son arrivée en Angleterre à l’été 2016. Revanchard, le joueur souhaite relancer sa carrière. Ces derniers jours, l’intérêt du FC Nantes et des Girondins de Bordeaux a été évoqué pour celui qui était encore capitaine de l’OGC Nice il y a un an. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le représentant du joueur a ouvert la porte à un prêt en Ligue 1. Leicester souhaite le vendre, mais cela est inenvisageable pour le Français. « C'est un très grand manque de respect envers le joueur et l'homme de vouloir le vendre. Leicester veut un transfert mais aujourd'hui, ce n'est pas envisageable » a confié l’agent du milieu de terrain avant d’ouvrir la porte à Nice, Saint-Etienne et Bordeaux.

« Nous sommes donc en discussions avec les autres clubs. À Saint-Étienne, nous ne connaissons pas le nouvel entraîneur (Oscar Garcia). Mais on connaît l'histoire du club et ce qu'il représente. À Nice, le club et les supporters connaissent très bien Papy qui a évolué trois saisons au Gym. Et comment refuser Bordeaux, alors qu'il est actuellement entraîné par le meilleur coach français de Ligue 1 ? La balle est désormais dans le camp de Leicester ». Le talent du joueur ne fait aucun doute. Mais les clubs de l’Hexagone resteraient méfiants quant à l’état de forme physique du joueur…