Mercato : Abou Diaby est persuadé de ne pas être fini pour le foot

Dans : Mercato, OM.

Libre de tout contrat après son départ estival de l'Olympique de Marseille, Abou Diaby recherche actuellement un nouveau challenge pour se relancer.

Depuis plusieurs mois, la carrière d'Abou Diaby est au point mort. Auteur de six petits matchs sous le maillot du club phocéen lors des deux dernières saisons, le milieu de terrain est clairement dans le creux de la vague. Alors que son réel niveau physique reste une énigme pour beaucoup, le joueur de 31 ans jure qu'il peut encore jouer au plus haut niveau, et ce dès cette saison.

« J’ai pensé à partir à l’étranger. Ce serait bien de tenter une autre expérience, découvrir un autre championnat, un autre jeu. Les Etats-Unis et la Turquie, ce serait bien. J’ai eu quelques contacts, je ne peux pas en dire plus pour l’instant. Déjà au sortir d’Arsenal, j’avais eu la possibilité d’y aller, je n’ai pas voulu à ce moment-là, j’estimais que c’était trop tôt. Si je parviens à casser ce cycle de blessures, je suis convaincu que je peux rejouer à un très bon niveau », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, Diaby, qui rêve de prouver qu'il n'a pas perdu son talent après deux saisons compliquées à Marseille. Reste désormais à savoir quel club tentera ce pari plus ou moins risqué...