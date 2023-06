Montpellier met le dossier Thauvin sur pause

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Florian Thauvin ne devrait pas rester en Italie cet été. Son départ pour Montpellier est à l'étude, mais le club de Laurent Nicollin ne le met pas dans ses priorités.

International français champion du monde et meilleur joueur de l’OM, Florian Thauvin avait tout pour plaire. Mais son choix de rejoindre les Tigres de Monterrey au Mexique n’a clairement pas été payant. Il a tenté de se relancer à Udine, en Série A, mais les choses ne s’arrangent pas pour l’ailier âgé de 30 ans. Résultat, la bonne vieille Ligue 1 est de nouveau envisageable puisque Montpellier est cité comme un point de chute possible lors du prochain mercato. Pour l’ancien de Marseille, ce serait une occasion de revenir non loin d’une région qu’il affectionne, même si tout n’est pas encore fait. Il doit dans un premier temps se défaire de son contrat à l’Udinese, signé jusqu’en juin 2025, même si le club italien ne dira certainement pas non. Il possède toujours un gros salaire, et un temps de jeu en chute libre qui vont faciliter son départ.

Thauvin prêt à diviser son salaire par 4

De son côté Montpellier est intéressé, mais ne se précipitera pas, annonce Le Quotidien du Sport. Pour le média, Laurent Nicollin a comme ambition première de remplacer Elye Wahi, qui va partir après sa saison époustouflante. En tout cas, Florian Thauvin a envie de retrouver la Ligue 1, et il est prêt pour cela à faire de gros sacrifices. Par rapport à son contrat signé au Mexique en 2021 à son départ de l’OM, le champion du monde 2018 est prêt à diviser son salaire par quatre, ce qui est rare chez un joueur de seulement 30 ans. Mais les choix n’ont pas été les bons, et « Flotov » a surtout envie de se relancer alors qu’il n’intéresse désormais plus beaucoup les formations qualifiées pour la Coupe d’Europe.