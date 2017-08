Mercato : 150 ME pour Dembélé, Pierre Ménès sort le pop-corn

Dans : Mercato, Foot Europeen, Bundesliga, Liga.

Dos au mur en raison du départ de Neymar et d’un mauvais début de saison, le FC Barcelone a sorti les grands moyens pour récupérer un joueur de premier plan. Ainsi, c’est une offre de 150 ME bonus compris que le club catalan a formulé au Borussia Dortmund pour faire signer Ousmane Dembélé, qui ne s’entraine plus depuis désormais deux semaines. Un montant astronomique qui va forcément provoquer un nouveau débat XXL sur l’argent dans le football, la valeur des joueurs etc… C’est ce que laisse du moins penser Pierre Ménès, qui ironise sur le scandale qu’avait provoqué les 222 ME dépensés par le PSG pour faire venir Neymar en provenance du FC Barcelone.