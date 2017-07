LOSC/SRFC : Bensebaini contre De Préville, l’improbable échange

Dans : Mercato, LOSC, Rennes.

Les échanges de joueurs sont plutôt rares en Ligue 1, mais Lille et Rennes pourraient bien remettre ce mode de pratique au goût du jour. En effet, selon RMC, les deux clubs ont des besoins qui correspondent. Marcelo Bielsa apprécie particulièrement le profil de Ramy Bensebaini, qui est jeune, international et polyvalent, et cherche un défenseur qui a de l’impact et de la facilité dans la relance. De son côté, Rennes aimerait recruter un élément offensif capable de jouer en pointe comme dans l’axe, ce qui correspond aux qualités de Nicolas de Préville.

Un échange est donc à l’étude selon la radio sportive, qui ne précise pas les modalités de cet éventuel troc, même si pour l’heure les deux clubs sont en phase de réflexion. Cela aurait le mérite de confirmer que le club breton, qui devrait se séparer de Saïd et de Sio très prochainement, compte bien se monter une attaque totalement neuve cette saison, sur que Diakhaby est ardemment courtisé par Monaco.