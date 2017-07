Convaincu par Man United, Griezmann a eu pitié de l’Atlético

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Longtemps annoncé sur le départ, Antoine Griezmann (26 ans) est passé tout proche d’un transfert à Manchester United cet été.

Prêt à payer les 100 millions d’euros de sa clause libératoire, le club mancunien avait convaincu l’attaquant de l’Atlético Madrid, jusqu’à la décision du TAS. En effet, l’instance a confirmé l’interdiction de recrutement des Colchoneros, qui n’auraient pas pu remplacer le Français. Un terrible coup dur que Griezmann n’a pas voulu infliger à ses dirigeants.

« La principale raison derrière ma décision de rester est l'interdiction de recruter. L'Atlético n'a jamais eu autant besoin de moi que maintenant et j'ai senti qu'il fallait que je reste. Ça aurait été moche de partir à ce moment-là. Je ne suis pas ce type de personne », a expliqué l’international tricolore à Four Four Two, avant d’évoquer son avenir à plus long terme.

Griezmann refuse de se projeter

« Pour être honnête, je ne sais pas à quoi va ressembler la suite. Je vais jouer à l'Atlético la saison prochaine et ensuite on verra, a confié l’ancien joueur de la Real Sociedad. Pour l'instant, je ne pense qu'à l'Atlético Madrid. Je trouve ça absurde de discuter de ce qui se passera dans un an. » Si les hommes de Diego Simeone bouclent une nouvelle saison sans titre, les envies d'ailleurs de Griezmann risquent de refaire surface...