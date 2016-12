PSG : Emery a pris Areola en tête-à-tête pour tout savoir

Dans : PSG, Ligue 1.

10 tirs cadrés, 9 buts encaissés. La statistique fait très mal pour Alphonse Aréola, qui a vu ses certitudes s’écrouler sur ces derniers matchs, à partir de la rencontre perdue face à Montpellier notamment, et encaisse depuis quasiment un but sur chaque tir cadré. Seule une frappe de 30 mètres de Mario Balotelli lors du match face à Nice a été captée par le gardien parisien, ce qui fait trop peu pour un joueur à ce niveau.

Surtout pour un élément qui avait fini par écarter Kevin Trapp et devenir le numéro 1 du poste. Mais ces dernières heures, Unai Emery pourrait avoir changé son fusil d’épaule, et se serait directement entretenu avec l’ancien gardien de Villarreal, allant même, selon Goal, jusqu’à lui demander s’il avait un souci personnel qui troublait ses performances ces derniers temps. Une discussion ouverte et qui pourrait bien signifier sa mise à l’écart pour le dernier match de l’année, alors que son remplaçant a pour le moment été impérial quand il a été sollicité, et n’a jamais moufté sur son changement de statut. Si Kevin Trapp venait à être aligné et disputait un match plein, alors la tendance pourrait bien s'inverser à ce poste pour le reste de la saison.