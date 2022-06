PSG : Gallardo, Mourinho, Conceiçao, Galtier, un rideau de fumée ?

Dans : PSG.

Sur le point de limoger Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain s’est lancé à la recherche de son futur entraîneur. Sa piste prioritaire Zinedine Zidane ne semble plus d’actualité. Du coup, le club francilien étudie de nombreuses alternatives comme José Mourinho, Marcelo Gallardo, Sergio Conçeicao ou bien encore Christophe Galtier.

Qui pour entraîner le Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Une chose semble certaine, c’est que Mauricio Pochettino va laisser la place sur le banc du PSG, l'ancien coach de Tottenham n'ira donc pas au bout de son juteux contrat malgré le titre de Champion de France. Le nouveau conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, privilégie un changement de coach et attend le retour du Qatari dans la capitale française pour officialiser le départ de l’Argentin, qui pourra prendre son temps avant de choisir son futur job, puisqu'à priori il partira avec plus de 10 millions d'euros. D’ici là, de nombreuses pistes seront étudiées et relayées dans les médias, et ce samedi, cela a été la fête.

Galtier favori du nouveau boss du PSG

A moins d’un rebondissement, on ne parlera bientôt plus de Zinedine Zidane qui continue de repousser les avances du Paris Saint-Germain. Le nom à la mode est plutôt celui de Christophe Galtier, que le quotidien Le Parisien considère toujours comme la priorité numéro 1 de Luis Campos. De son côté, l’entraîneur de l’OGC Nice est également intéressé. Sauf que les discussions avec le conseiller sportif ne sont pas avancées. Le Portugais se pencherait aussi sur le dossier d’un technicien plus jeune et dont l’identité n’a pas filtré. Il pourrait s’agir de Marcelo Gallardo qui, selon les informations de Foot Mercato, a été relancé par le champion de France. Le coach lié à River Plate jusqu’à la fin de l’année civile serait attendu pour une réunion avec la direction parisienne ce week-end. L’Argentin de 46 ans sera-t-il l’heureux élu ? En tout cas, son profil n’a pas grand-chose à voir avec celui du nouveau candidat annoncé en Angleterre.

Mourinho n'est pas en lice pour le PSG !

Plusieurs médias britanniques comme talkSPORT révèlent effectivement un fort intérêt du Paris Saint-Germain pour José Mourinho ! Il est vrai que le récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec la Roma possède la personnalité et l’expérience nécessaires pour tenir un vestiaire de stars. Autre argument en sa faveur, le « Special One » connaît bien Luis Campos, les deux compatriotes ayant notamment travaillé ensemble au Real Madrid. Mais on se souvient que José Mourinho n'est pas un grand fan de la Ligue 1, un championnat sans pression à ses yeux. Et cette piste a même déjà pris du plomb dans l'aile puisque Gianluca di Marzio en personne a fait savoir sur le technicien portugais de l'AS Rome était totalement décidé à rester aux commandes du club italien.

Et puis comme si cela ne suffisait pas pour animer ce samedi orageux, la presse portugaise indiquait que Sergio Conceiçao n'avait pas disparu de la liste de Luis Campos, l'ancien entraîneur du FC Nantes, désormais à Porto, étant toujours une des pistes possibles pour coacher le PSG. Bien évidemment, on peut se demander si tout cela n'est pas un rideau de fumée pour cacher une annonce fracassante de Nasser al-Khelaifi.