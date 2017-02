Monaco : La bonne blague de Jardim à Lemar

Dans : Monaco, Equipe de France.

Thomas Lemar connaît une progression foudroyante sous le maillot de Monaco, puisque l'ancien caennais a connu en novembre dernier sa première sélection avec l'équipe de France, c'était contre la Côte d'Ivoire à Lens. Du haut de ses 21 ans, le milieu de terrain de l'ASM est plutôt du genre discret, évitant les plateaux de télé et préférant rester avec sa famille et ses amis plutôt que de fréquenter les lieux à la mode. Ce samedi, Thomas Lemar revient dans L'Equipe, sur cette première sélection chez les Bleus et surtout la manière dont il a appris que Didier Deschamps l'avait convoqué.

« J’arrive à l’entraînement le matin et un dirigeant vient me voir pour que j’aille dans le bureau du coach. Je lui réponds, un peu anxieux : “J’ai fait une bêtise ou quoi ?” Le coach ne m’avait jamais convoqué jusqu’ici. Il me demande : “Ce matin, tu t’entraînes comme d’habitude ?” Je suis un peu étonné et je lui dis que, oui, que je me sens bien. Et là, il enchaîne : “Bon, non, tu ne vas pas t’entraîner parce que tu dois rejoindre la sélection nationale.” J’étais fier mais surpris », raconte, amusé, Thomas Lemar, qui pourrait bien à l’avenir être un cadre de l’équipe de France et ne plus tomber des nues lorsqu’il sera sélectionné.