ASM : Un double transfert à Montpellier, Monaco tente le coup au mercato

Dans : Monaco, Mercato, MHSC.

Après une superbe saison qui a failli se terminer par une place européenne, Montpellier s’attend à se faire attaquer sur ses éléments les plus prometteurs.

Cela concerne directement Benjamin Lecomte, portier au meilleur niveau de sa carrière actuellement, et courtisé par l’AS Monaco. Le club de la Principauté n’a clairement pas été satisfait par les performances de ses gardiens, Subasic et Benaglio, et à juste titre. Résultat, une offre de 8 ME est en préparation selon L’Equipe, même si ce premier prix ne convainc pas les dirigeants montpelliérains, qui rêvent d’une addition supérieure à 10 ME au minimum.

Mais finalement, tout le monde pourrait s’y retrouver avec un transfert d’un montant bien supérieur. En effet, Monaco s’intéresse au latéral droit Ruben Aguilar, l’une des révélations de la saison dans l’Hérault, et parfois annoncé proche de l’équipe de France étant donné le désert à ce poste chez les Bleus. Ce coup double pourrait satisfaire tout le monde, avec une belle enveloppe finale pour Montpellier, et le recrutement de deux joueurs rôdés à la Ligue 1 et performant en défense pour Monaco. Il reste que Montpellier espère en attendant boucler le recrutement d’un gardien, qui pourrait être Brice Samba (Caen) ou Baptiste Reynet (Toulouse).