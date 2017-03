France : Jallet le dit, il manque un joueur du niveau de Benzema

Dans : Equipe de France, OL.

Le sujet Karim Benzema est forcément très sensible au sein du groupe tricolore, Didier Deschamps ayant clairement expliqué que la décision de faire revenir l'attaquant français du Real Madrid était de sa seule responsabilité, et pas du tout lié à l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Si certains footballeurs internationaux ne se mouillent pas trop sur ce sujet, Christophe Jallet a lui décidé de faire entendre sa voix. Et à titre personnel, le défenseur de l'Olympique Lyonnais est favorable à un come-back de Karim Benzema.

C'est ce qu'a expliqué Christophe Jallet sur RMC. « C’est un sujet assez sensible et on évite d’en parler. Il y a eu des directives mises en place au-dessus de nous et on se soumet à ces choix-là, a d’abord confié le défenseur des Bleus et de l’OL, avant d’aller un peu plus loin. Des joueurs se sont exprimés vis-à-vis du fait qu’on aimerait bien revoir Karim en équipe de France. De toute façon, des joueurs de ce talent, on n'en a pas beaucoup. Evidemment, on a besoin de toutes nos forces pour être le plus compétitif possible. Maintenant, il s’est passé des choses et malheureusement, on n’est pas décisionnaires de tout cela. C’est le football actuel, des fois l’extra-sportif prend le pas sur le sportif et on ne le maîtrise pas. »