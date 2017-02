FFF : Deschamps prêt à miser sa tête sur Le Graët ?

Dans : Equipe de France, Info.

Noël Le Graët n'étant pas sûr d'être réélu à la présidence de la Fédération Française de Football, Pascal Praud révèle que Didier Deschamps pourrait donner un sérieux coup de pouce à son patron...

Le 18 mars prochain, le football français élira son nouveau président. Si Noël Le Graët brigue un nouveau mandat, lui qui est en poste depuis 2011, le dirigeant breton aura fort à faire pour battre Jacques Rousselot. En coulisses, la bataille fait rage entre les deux candidats, qui s'apprécient beaucoup moins depuis que la campagne a débuté. Et pour décrocher la fameuse timbale, toutes les manœuvres sont bonnes pour attirer le collège des amateurs, mais aussi et surtout celui des pros. Et Pascal Praud ne serait pas étonné de voir Didier Deschamps sortir du bois dans les prochains jours dans l'idée de soutenir son actuel président.

« Longtemps Noël le Graët a fait figure de favori. Son bilan est bon. L’équipe de France va bien. Le monde amateur lui serait acquis à 70 %. En revanche, le monde professionnel est divisé : disons 50-50. La présence de Jean-Michel Aulas sur la liste de NLG n’est pas étrangère à ce revirement. Aulas n’a pas que des amis, notamment chez les présidents de clubs. Pour tout dire, et avec les réserves qu’il convient, une nouvelle élection de NLG ne sera pas simple. Une seule chose pourrait changer la donne : l’engagement de Didier Deschamps aux côtés de son président. Plus précisément si DD lie son sort à NLG, s’il annonce qu’en cas de défaite de l’homme avec qui il avance main dans la main depuis 2012, il partira. Pour le moment Deschamps n’a rien dit. Prendra-t-il la parole ? Cette stratégie est évoquée dans les bureaux de la FFF. Deschamps s’engagera-il ? Il serait étonnant qu’il ne donne pas son avis avant le 18 mars », a lancé, sur son blog Yahoo, le journaliste, qui estime donc que le sélectionneur de l'équipe de France pourrait menacer de quitter son poste en cas de défaite de Le Graët.