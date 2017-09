EdF : Un 0-0 légendaire, Riolo s'explique

Comme beaucoup d’observateurs, Daniel Riolo a suivi le match France – Luxembourg sans penser que les visiteurs parviendraient à tenir le 0-0 jusqu’au bout. Comme il l’a expliqué en live sur Twitter, le consultant de RMC était persuadé que les Bleus finiraient bien par marquer, même dans les derniers instants. Mais finalement, c’est un tremblement de terre qui rappelle ainsi qu’aucun match n’est gagné d’avance, et qui peut carrément marquer une génération.

Message pour les + jeunes, vs savez que si ca reste 0/0, vs vs en souviendrez tte votre vie ?? Comme le nul vs Chypre pour les + vieux !