EdF : Tolisso a tué le chouchou Pogba, Di Meco crie victoire !

Dans : Equipe de France, OL.

Didier Deschamps avait choisi de titulariser Paul Pogba vendredi soir et le moins que l'on puisse dire est que ce dernier a déçu, le joueur mancunien ayant même droit à des sifflets de la part de supporters pas convaincus. Alors, au moment d'évoquer les choix du sélectionneur de l'équipe de France, Eric di Meco estime clairement que Corentin Tolisso mérite beaucoup plus de crédit que Paul Pogba, alors que ce dernier paraît indéboulonnable dans l'esprit de Didier Deschamps.

Pour l'ancien défenseur de l'OM, trop c'est trop et Paul Pogba ne doit plus être un joueur au-dessus des autres. « Concernant Paul Pogba, le débat est récurrent et à juste titre, car malheureusement on cherche ses bons matches en équipe de France ! Et même avec son club, il est en difficulté. Au départ, le public à Nice n’a rien contre Paul Pogba, mais les gens voient ses matches. On me parle de son talent, mais il faut le montrer sur le terrain. Les autres joueurs montent au créneau pour le défendre, c’est que dans le vestiaire on sent bien qu’il y a un problème. Pourquoi le faire sortir à 4 minutes de la fin, sachant qu’il va se faire siffler ? Soit c’est pour le piquer au vif, soit c’est pour lui signifier que c’est la fin (...) Là il était sur le côté gauche et la comparaison avec Tolisso est terrible pour lui (...) Il faut se rendre compte du crédit qu'il a depuis quatre ans. Il y a des joueurs qui font deux mauvais matchs et on ne les voit plus en équipe de France. Je veux bien qu’il soit talentueux, mais il a un crédit presque illimité. Le petit Tolisso qui a toujours été bon, on a fait des débats pour savoir s’il devait jouer. A un moment donné, c’est plus possible, on a une Coupe du monde à aller chercher. Tenir deux mois avec un Pogba qui ne joue pas, bon courage, car je ne suis pas certain qu’il joue le jeu (...) Il ne veut pas être un joueur comme les autres, mais il faut qu’il assume », a prévenu, sur BFM Sport, un Eric di Meco pas décidé à voir Paul Pogba perturber l'équipe de France.