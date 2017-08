EdF : Deschamps ne laisse – presque – aucun espoir à Benzema

Dans : Equipe de France.

Comme à chaque liste pour les Bleus, le suspense avait comme simple mérite d’exister. Déjà en très grande forme en ce début de saison, Karim Benzema n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de l’équipe de France. Que ses ennuis judiciaires soient terminés ou pas, cela ne changera rien à l’avenir international du buteur du Real Madrid. Sans vouloir admettre que les carottes étaient totalement cuites, le sélectionneur national a tout de même bien fait comprendre qu’il n’avait pas changer d’avis, et ne voyait pas de raisons de le faire à l’avenir.

« Ma position n’a pas évolué, je m’étais expliqué en juin il n’y a rien qui a changé. . Je ne vais pas me répéter sans cesse. Reprenez ce que j’ai dit en juin, il y a tout ce que vous avez besoin de savoir dedans. Si sa mise à l’écart est définitive? Je ne vois pas pourquoi je prendrai une décision radicale aujourd’hui. Je me pose des questions avant chaque rendez-vous, j’étudie chaque cas », a expliqué Didier Deschamps, qui règle toutefois d’autant plus facilement cette question que Karim Benzema ne reçoit même plus de pré-convocations de la part de la FFF avant les rendez-vous. Autant dire que, si l'annonce officielle n'est pas effectuée, l'attaquant français a certainement bien compris le message.