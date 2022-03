Real : Le coup de sang de Mbappé, il vaut le tête d'Ancelotti

Dans : Kylian Mbappé.

Par La Rédaction

Le clan de Kylian Mbappé a déjà la tête au Real Madrid, surtout sa mère Fayza Lamari. L’attaquant de 23 ans et sa maman souhaitent une éviction de Carlo Ancelotti avant la saison prochaine et une éventuelle arrivée.

Kylian Mbappé va-t-il rejoindre le Real Madrid ? Oui mais Carlo Ancelotti devra en payer le prix…Depuis la déroute de Santiago Bernabeu et l’élimination précoce du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Parisiens n’y sont plus du tout. De son côté, Kylian Mbappé est sûrement déjà convaincu de rallier le Real Madrid alors que le PSG enchaîne les contre-performances comme la défaite (3-0) à Monaco ce dimanche. Comme le PSG, le Real Madrid est tombé de haut ce week-end, qui de plus est, à Santiago Bernabeu contre un Barça des nouveaux jours. Un revers (4-0) et une humiliation qui laissent présager beaucoup d’inquiétude pour la formation de Carlo Ancelotti avant de jouer Chelsea en quarts de finale de C1 (6 et 12 avril).

Les exigences de Mbappé envers le Real

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

Selon les informations d’El Nacional, cette rouste a encouragé le clan Mbappé à demander le licenciement du tacticien italien à Florentino Pérez. « Le clan Mbappé n'a jamais regardé d'un bon œil la présence de Carlo Ancelotti, car ils estiment qu'il n'est pas un entraîneur adapté à l'avenir du footballeur et que l'entraîneur italien ralentirait sa progression » a déclaré le journal catalan dans ses colonnes. Auteur de 26 buts et 17 passes décisives cette saison avec le club parisien, Kylian Mbappé fait déjà saliver toute l’Espagne et tout Madrid en vue d’une arrivée libre cet été. En revanche, il est vrai que le profil de Carlo Ancelotti a du mal à convaincre, même si son premier passage au Real avait été couronné de succès avec une victoire en Ligue des Champions, avec un certain Zinedine Zidane comme adjoint.

Ancelotti décrié à Madrid après le Barça

Ancelotti: "I didn't plan the game well. I failed. I don't like drama but we drowned in today's game, we lost an important game, I'm sorry for the fans." pic.twitter.com/tB5DtiB6Mp — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 20, 2022

Résultat, la grogne monte en flèche. Si le réveil à Madrid après la qualification face au PSG a été radieux, ce ne fut pas le cas de celui d’aujourd’hui après la grosse claque infligée par le FC Barcelone. Une honte suprême pour un Real Madrid privé de Karim Benzema, blessé. C’est Carlo Ancelotti qui est visé par la presse ce lundi après cette troisième défaite de la saison en Liga, la première à domicile. « Le Real Madrid commence à se rendre compte qu'Ancelotti ne pourra pas continuer au club blanc la saison prochaine. L'entraîneur italien est un gestionnaire de vestiaire limité et tactiquement, il n'a jamais de solutions. Et il l'a encore démontré après la défaite du Clásico face au Barça. Ancelotti ne savait pas lire le match avant ou pendant le match. Et il n'a sûrement toujours pas compris ce qui n'allait pas avec son équipe pour finir par concéder une victoire comme celle du Barça » a publié El Nacional. Carlo Ancelotti a demandé des excuses aux socios du Real Madrid après cette débâcle. Lors du dernier mercato, Florentino Pérez et la Casa Blanca étaient prêts à tout pour rapatrier le feu follet tricolore. En témoignent les deux seules offres émises à Nasser Al-Khelaïfi de 160 et 180 millions d’euros. Autrement dit, virer Carlo Ancelotti ne sera pas si compliqué que ça. Arrivé l'été dernier, l'entraîneur transalpin de 62 ans est encore sous contrat avec le Real Madrid jusque juin 2024.