Real ‍: Ancelotti met d'entrée une clim' ‍à Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Nouvelle star du Real Madrid, Kylian Mbappé n’aura cependant pas tous les privilèges dans la capitale espagnole. Une première décision forte a d’ailleurs été prise en ce début de semaine par Carlo Ancelotti.

Que ce soit en Equipe de France ou à la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a pris l’habitude d’être l’homme à tout faire. Coup-franc, corner et bien sûr penalty, la nouvelle star du Real Madrid a employé tous les moyens possibles pour faire gonfler ses statistiques. Cela lui a jusqu’à présent réussi comme le prouve sa saison 2023-2024 avec 44 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Nouvelle star du Real Madrid, le n°9 des Merengue va néanmoins devoir s’habituer à partager les tâches. On pouvait se poser la question, mais Carlo Ancelotti a tranché dans le vif et le coach italien a décidé que Kylian Mbappé ne serait pas le tireur n°1 de penalty au Real Madrid la saison prochaine selon Marca.

Tireur attribué l’an passé, Vinicius Junior va garder ce rôle pour son plus grand plaisir. Un coup dur pour Kylian Mbappé, quand on sait à quel point l’originaire de Bondy est adroit dans cet exercice, qui lui a permis d’inscrire une dizaine de but par saison au PSG depuis le départ de Neymar. Cela ne le consolera peut-être pas totalement mais Kylian Mbappé s’est en revanche vu attribuer la charge de tirer les coup-francs. Une décision qui peut surprendre dans la mesure où l’ancien buteur de l’AS Monaco ne s’est pas du tout imposé depuis le début de sa carrière comme un spécialiste des coups-francs.

Mbappé ne tirera pas les penaltys au Real Madrid

Mais pour Carlo Ancelotti, toutes ces désignations sont avant tout politiques plus que sportives, afin de s’assurer un certain équilibre dans son vestiaire, où les égos peuvent faire exploser l’équipe à tout moment. En continuant de confier les penaltys à Vinicius, il fait bien sûr comprendre à l’international brésilien qu’il est toujours aussi important et cela malgré la signature très médiatisée de Kylian Mbappé. A n’en pas douter, le meilleur buteur de l’histoire du PSG aura tout de même le droit de tirer un penalty de temps en temps, notamment lorsque son coéquipier brésilien ne sera pas sur la pelouse. C’est un nouveau statut auquel va devoir s’habituer l’ancien Parisien, au Real Madrid il est une star parmi d’autres et tous les privilèges ne lui seront pas attribués.