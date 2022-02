Paris ou Madrid, Mbappé fait suer l'Espagne

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

C'est dans un espagnol parfait, que Kylian Mbappé a répondu à une interview après le match PSG-Madrid. Malgré cet indice, la star française a dit tout le bien qu'il pensait du club français.

C’est peu dire que Kylian Mbappé avait un maximum de pression sur les épaules à l’occasion du match PSG-Madrid. Et une fois de plus l’ancien Monégasque a démontré que cela ne lui faisait pas vraiment peur. Auteur d’une prestation qui a épaté toute l’Europe, Mbappé a en plus mis en toute fin de match le but qui donne un bel avantage à Paris dans la course vers les quarts de finale de la Ligue des champions. Après cette masterclass du joueur parisien, les médias espagnols n’avaient qu’un désir, c’est évidemment de savoir s’il avait des choses à dire au sujet d’un possible transfert au Real Madrid la saison prochaine. Et c’est Movistar+, la chaîne qui détient les droits de la C1 en Espagne, qui s’y est collée lors d’une rapide interview suivie par tout la presse madrilène et par les supporters du Real, lesquels avaient chaleureusement salué l’annonce du nom de Kylian Mbappé lors de la présentation des deux équipes. Première surprise pour les journalistes, Kylian Mbappé a répondu en VO à des questions posées en espagnol, même si Marca précise que le joueur du PSG a un « léger accent argentin » probablement provoqué par la présence de Paredes, Messi ou encore Di Maria dans le vestiaire parisien.

Mbappé parle un espagnol parfait, mais joue au PSG et aime ça

📽 Le but de Kylian Mbappé qui délivre le PSG dans les dernières secondes contre le Real !#PSGReal #RMCChampions pic.twitter.com/3TwT24poqi — RMC Sport (@RMCsport) February 15, 2022

Une fois cet atout linguistique constaté, mais Kylian Mbappé parle aussi en anglais avec talent, aux réponses précises du journaliste espagnol, le champion du monde français a répondu courtoisement, mais en maintenant le suspense. « Si ce match influence mon avenir ? Non. Je sais que je joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n'ai pas décidé de mon avenir (…) Je voulais me concentrer sur le football. Beaucoup de choses se disent. Tout le monde sait plein de choses, mais tout le monde parle pour rien. La vérité est que je suis concentré pour aider mon équipe. Ce que nous avons montré au Parc, nous devrons le montrer à nouveau le 9 mars. Je suis très concentré et heureux d'être au PSG. Je n'ai pas attendu de jouer contre le Real Madrid un soir de février pour savoir que je jouais pour la meilleure équipe du monde », a précisé l’auteur du but de la victoire parisienne face à Madrid.

Face aux réponses de Kylian Mbappé, le sentiment est mitigé du côté du Real Madrid, où certains voient là une grosse langue de bois de l'attaquant parisien, qui ne peut évidemment pas dire qu'il va quitter le PSG au soir du match aller contre son possible futur club. Mais l'incertitude existe toujours, parce que Mbappé donne tout de même de nombreux signes d'affection envers le club de la capitale, son message sur Twitter « Ici c’est Paris » avec une photo où on le voit célébrer son but face à Madrid devant les supporters parisiens ayant interloqué tout le monde.