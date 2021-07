PSG : Ni sens tactique, ni modestie, Mbappé lourdement critiqué

Dans : Kylian Mbappé.

Pas du tout fan du jeu de l’équipe de France, Louis van Gaal n’a pas hésité à pointer du doigt Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain.

Principal responsable de l’élimination des Bleus à l’Euro 2021, à cause d’un tir au but raté dès les huitièmes de finale face à la Suisse, Kylian Mbappé doit vivre des vacances compliquées. Surtout que l'international français est toujours dans l'incertitude par rapport à son avenir. Encore suivi par le Real Madrid lors de ce mercato estival, le champion du monde n’a pas envie de prolonger son contrat au PSG. Par conséquent, la direction du club de la capitale française va vite se retrouver dans le dur, vu que Mbappé pourrait finir la saison avec un statut de joueur libre… Mais alors que le dossier Mbappé est prioritaire dans l’esprit de Nasser Al-Khelaifi, Louis van Gaal estime que Paris ne doit pas tout faire pour garder Mbappé. Tout simplement parce que l’attaquant de 22 ans n’est pas encore au top niveau mondial.

« Tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau »

« L’intérêt de l'équipe est toujours plus important que les intérêts individuels. Imaginez que vous entraînez Mbappé... Je pense que c'est compliqué. C'est un défi. Physiquement et techniquement, c'est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle - et ça lui arrive souvent -, est-ce qu'il joue pour l'équipe à ce moment-là ? Je me pose la question. Ça s'appelle gérer son statut et son environnement, en tant qu'être humain. Fais-tu preuve de modestie ? Vois-tu les implications sur tes coéquipiers ? Ce genre de choses. J'aime le phénomène qui est capable de gérer son environnement. Des joueurs comme Kanté et Modric sont un exemple de bons joueurs qui travaillent pour l'équipe », a balancé, dans les colonnes de L’Equipe, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, qui pense que Mbappé s’inspire un peu trop de Neymar au PSG.