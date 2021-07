Mbappé à Madrid, Messi au PSG, c'est écrit d'avance ?

Dans : Mercato.

Tandis que Kylian Mbappé n'a pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi n'a pas paraphé un nouvel engagement avec le FC Barcelone. En Espagne, on pense que l'histoire est en marche.

Si le feuilleton Lionel Messi est un peu mis de côté en ce jour de demi-finale de l’Euro 2021 entre l’Espagne et l’Italie à Wembley, la presse ibérique est attentive à la situation de la star argentine. Car s’il y a encore quelques semaines, tout le monde était persuadé que la Pulga allait rapidement se mettre autour d’une table avec Joan Laporta pour signer un nouveau contrat au FC Barcelone ce n’est pas le cas. Et pire encore, la situation économique du géant catalan prive les dirigeants du Barça d’une indispensable marge de manœuvre dans ce dossier. A plusieurs centaines de kilomètres de Barcelone, et plus précisément à Madrid, on se réjouit des soucis du concurrent et pas uniquement parce que la situation comptable de ce dernier est mauvaise. C’est surtout parce que l’absence de prolongation de Lionel Messi peut pousser Kylian Mbappé plus rapidement que prévu dans les bras du Real Madrid et de Carlo Ancelotti.

Journaliste pour AS, Thomas Roncero pense qu’un scénario totalement dingue peut se dérouler durant ce mercato estival 2021. « Qu'est-ce que Madrid a à voir avec ce jeu d'échecs ? Beaucoup, car si Leo signe avec le club parisien, il est impossible pour le PSG de pouvoir donner à Kylian ce qu’il souhaite au niveau salarial, puisqu'il est irréalisable compte tenu du fair-play financier d’avoir dans son effectif trois salaires tels que ceux de Neymar, Mbappé et éventuellement Messi », explique le journaliste proche du Real Madrid. Bien évidemment, cette hypothèse est un peu folle, mais Florentino Perez aurait tout de même un œil sur cette possibilité. « Si Léo Messi signe au PSG, Kylian Mbappé va partir, on sait que c’est une option. Alors pourquoi pas ? » a fait savoir un dirigeant madrilène au quotidien sportif.