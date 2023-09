PSG ‍: Ni Chelsea, ni Liverpool, le choix de Mbappé expliqué

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Après un été plein de rebondissements, Kylian Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain. Mais le contrat de l'attaquant s'achève bientôt et les prétendants pour l'accueillir sont nombreux, comme Chelsea ou Liverpool. Deux destinations que Mbappé ne va pas retenir.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé n'a pas activé sa clause de prolongation et à moins d'une renégociation, le champion du monde va quitter le club de la capitale à la fin de cet exercice 2023/2024. Si l'Euro et les JO sont des objectifs importants pour le buteur de 24 ans, son avenir va également devoir être réglé le plus rapidement possible. Le Real Madrid est toujours prêt à le recruter mais ce n'est pas le seul club à être intéressé. Liverpool a souvent été cité comme potentielle destination ou désormais Chelsea dont le budget semble illimité. Cependant, Frank Lebœuf pense que les deux cadors anglais n'arriveront jamais à convaincre Mbappé de les rejoindre. L'ancien défenseur des Bleus s'est exprimé à ce sujet.

La raison du rejet de Mbappé de signer pour Chelsea ou Liverpool

« Manchester City ou le Bayern Munich pourraient potentiellement recruter Mbappe, mais je pense que ces deux clubs ont déjà de grands joueurs. Je pense que Liverpool pourrait être une option, mais je ne suis pas sûr que Mbappé veut y vivre, avec tout mon respect pour les Scousers. Soyons réalistes, Chelsea est un club de milieu de tableau. Attirer des joueurs sera difficile et des joueurs comme Mbappé ne voudront pas venir. Les grands joueurs veulent jouer la Ligue des Champions. Arsenal a eu ce problème pendant des années, tout comme Manchester United. Les meilleurs joueurs ne viendront pas à Chelsea parce que le club est tombé » a avoué le champion du monde 1998 dans une interview pour un site de paris en ligne. Frank Lebœuf pense qu'il est impossible que Mbappé signe à Chelsea ou à Liverpool et que le Bayern et City n'ont pas besoin de lui. Le Real Madrid reste donc l'option la plus évidente, à moins d'une nouvelle prolongation surprise au PSG.