PSG ‍: Mbappé provoque une explosion à Madrid

Par Guillaume Conte

Réintégré par le PSG et attendu contre Toulouse, Kylian Mbappé a désormais de grandes chances de continuer la saison à Paris. De quoi agacer au plus haut point les suiveurs du Real Madrid, qui s'attendaient visiblement à autre chose et n'en peuvent plus de se faire balader.

Le marché des transferts se termine dans deux semaines, et Kylian Mbappé a réussi à redresser une situation qui semblait bien compromise. Sans que l’on sache réellement ce qui a été convenu, l’attaquant parisien a été réintégré dans le groupe du PSG pour les séances d’entrainement de la semaine, et est attendu pour être titulaire face à Toulouse ce samedi. Et pourtant, si au départ l’idée de prolonger pour encore damner le pion au Real Madrid était dans l’air, ce n’est plus le cas. Ou du moins sans la garantie absolue qu’il puisse signer en Espagne dans un an. C’est à ce sujet que les discussions deviennent un peu plus compliquées avec Nasser Al-Khelaïfi, mais tout le monde semble en tout cas tirer dans le même sens sur une chose : Mbappé jouera cette saison au PSG.

Et il partira ensuite au Real Madrid, assure la presse espagnole. El Chiringuito a une nouvelle fois multiplié les annonces au sujet de l’avenir du champion du monde français. Pour Edu Aguirre, qui suit le dossier de près et est allé plusieurs fois aux renseignements à Paris ou auprès de l’entourage de l’ancien monégasque, la décision est prise, et cette fois-ci, elle ne changera pas. « Mbappé a dit à son entourage qu’il resterait à Paris cette année, mais qu’il ne voulait qu’une chose pour 2024, c’est jouer au Real Madrid », a livré le journaliste espagnol.

C’est totalement ça… 🤣🤣🤣



Kylian Mbappé ❌ Real Madrid pic.twitter.com/W5kUFlJ3tH — Mookie (@MookieBarbu) August 17, 2023

Cette nouvelle promesse, qui n’engage que ceux qui y croient encore, n’a toutefois pas fait lever les foules au sein de l’émission animée par Josep Pedrerol. Le journaliste de AS Tomas Roncero a fait savoir que Mbappé n’était plus considéré comme un joueur de rêve par de nombreux socios du Real, en raison de son comportement de diva qui joue à se faire désirer par l’un des plus grands club au monde. « Mbappé n’est pas un Madridista. On ne le considère pas à Madrid comme un des nôtres. Mbappé j’en ai marre. On ne sait pas ce qu’il va faire, que quelqu’un l’appelle et lui demande. Demandez-lui », s’est énervé le journaliste, qui démontre que ce dossier rend extrêmement nerveux les suiveurs du Real Madrid, qui savent bien que le danger est de terminer l’été sans un renfort de poids en attaque.

Le Real en danger en attaque

Les hésitations de Mbappé n’aident pas forcément la Casa Blanca à se renforcer, alors que le marché des attaquants s’amenuise, et surtout que le joueur français apparait serein en raison de sa réintégration dans l’équipe première. Et la certitude de Nasser Al-Khelaïfi d’arriver à le faire craquer par le biais d’une prolongation de contrat n’aide vraiment pas l’Espagne à relativiser sur ce dossier.