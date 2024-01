Ancelotti règle enfin le problème Mbappé ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Le doute plane toujours sur la décision de Kylian Mbappé, libre de prolonger son contrat avec le PSG ou de s’engager au Real Madrid. La décision de l’international français ne devrait plus tarder.

Que ce soit au Paris Saint-Germain ou dans le camp du Real Madrid, on espère une réponse rapide de la part du capitaine de l’Equipe de France. Après la victoire face à Toulouse lors du Trophée des Champions au début de l’année 2024, Kylian Mbappé s’est arrêté en zone mixte et a affirmé qu’il n’avait pas encore pris de décision. L’ancien Monégasque a par ailleurs fait savoir qu’il n’avait aucun intérêt à faire durer le suspense et que dès lors que sa décision sera prise, elle sera dévoilée. Le PSG, le Real Madrid ou une destination surprise, le doute est épais.

Ces derniers mois, certains observateurs estiment que sportivement, une signature dans la capitale espagnole ne serait pas judicieuse car Kylian Mbappé ferait « doublon » avec Vinicius Junior puisque les deux joueurs évoluent au même poste, à savoir ailier gauche. Néanmoins, le site Planeta Real Madrid nous apprend que Carlo Ancelotti songe à l’intégration de Kylian Mbappé dans son équipe depuis le début de la saison. Et c’est justement dans l’optique de la signature du Français que le coach du Real Madrid a pris la décision de changer Vinicius de poste. Il n’aura échappé à personne que depuis le début de la saison, l’international brésilien joue de plus en plus dans l’axe.

Carlo Ancelotti prépare déjà la venue de Kylian Mbappé

Cela a justement pour but de libérer le couloir gauche à Kylian Mbappé lorsque ce dernier aura signé dans la Maison Blanche selon le média. Un autre scénario est possible, celui de voir Carlo Ancelotti conserver en 4-4-2 en losange, ce qui lui permettrait d’aligner Kylian Mbappé et Vinicius ensemble dans l’axe avec Jude Bellingham juste derrière eux. Mais ce dispositif signifierait que Rodrygo ferait les frais de la venue de l’international tricolore au Real Madrid, or il est excellent depuis plusieurs mois. Quoi qu’il arrive, la potentielle signature de Kylian Mbappé au Real Madrid va donner des maux de tête au « Mister » italien. Mais elle lui offrirait surtout une équipe galactique et des possibilités infinies dans le secteur offensif.