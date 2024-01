PSG ‍: Le Real Madrid menace déjà Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid commence le forcing pour récupérer Kylian Mbappé, et s'assurer qu'il ne fera pas encore faux bon. Florentino Pérez n'affiche pas la même patience que Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier.

Cela ne plait ni au Paris SG, ni au Real Madrid, mais Kylian Mbappé aura plus que jamais tous les pouvoirs en 2024. Le joueur est désormais totalement libre de choisir le futur club pour sa carrière, et sans devoir rendre de compte à personne. Nasser Al-Khelaïfi, satisfait de façade par l’accord trouvé pendant l’été pour qu’il renonce à ses primes de fidélité à hauteur de 80 millions d’euros, essaye de prendre cette situation avec beaucoup de philosophie. Selon RMC, il a récemment effectué, dans le courant du mois de décembre, une offre de prolongation d’un ou deux ans à son attaquant, sans avoir de réponse positive bien entendu.

Le Real menace de passer de Mbappé à Haaland

Au Real Madrid, la patience est beaucoup moins de mise après les épisodes des années précédentes. Ainsi, le quotidien AS confirme une information parue également dans le courant du mois de décembre, à savoir que les dirigeants de la Maison Blanche veulent une tendance forte de la part du clan Mbappé avant le 15 janvier. La saison prochaine se prépare et Florentino Pérez ne veut pas se retrouver le bec dans l’eau au mois de juillet à attendre encore la décision de la star française pour préparer la saison prochaine. Cela peut se comprendre, mais cette manière de fonctionner ne risque pas d’avoir beaucoup d’impact sur le numéro 7 du PSG, qui a bien l’intention de prendre son temps, quitte à se décider en fin de saison en fonction des performances sportives, des offres financières, et même des Jeux Olympiques.

De quoi agacer encore un peu plus le Real Madrid, qui compte bien passer très rapidement aux menaces de fermer la porte définitivement. Personne n’y croit réellement, mais Florentino Pérez a aussi montré par le passé que personne n’était plus grand que son club, notamment dans la gestion de dossiers aussi majeurs que Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos. Ainsi, AS affirme que, d’ici le 15 janvier, si Mbappé n’a pas répondu favorablement à un contrat proposé pour évoluer au Real Madrid avec un salaire de 26 millions d’euros par an, alors le club de la capitale espagnole se tournera vers un plan B de gala : Erling Haaland.

Le Norvégien possède un profil qui fait beaucoup saliver à Madrid, notamment par son jeu dans l’axe qui peut laisser Vinicius Junior et Rodrygo Goes exploser sur les ailes. Mais la priorité demeure tout de même Kylian Mbappé, du moins jusqu’au 15 janvier. Après cela, il sera temps pour les Merengue de se pencher sur la clause libératoire d'Haaland avec Manchester City, où il se dit toujours très heureux.