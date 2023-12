PSG ‍: Le Bayern sort un argument fort pour convaincre Mbappé

Ce lundi, Kylian Mbappé pourra officiellement négocier avec le club de son choix en vue de l'été prochain. Si le PSG et le Real Madrid sont les deux options prioritaires, un transfert ailleurs n'est plus à exclure. Le Bayern Munich pourrait ainsi créer la surprise.

Les cotillons ne seront pas les bienvenus au PSG pour le passage à la nouvelle année. En effet, qui dit 2024, dit reprise du feuilleton Kylian Mbappé au club. Le prodige français pourra négocier un contrat avec un autre club dès le 1er janvier. On pense naturellement au Real Madrid mais dans les faits bien des clubs peuvent attirer Kylian Mbappé. Liverpool est un candidat de longue date. Jurgen Klopp apprécie le Français et la mère du joueur aime les Reds. Une autre formation européenne ne cache pas ses sentiments pour Mbappé, le Bayern Munich.

Souvent près de ses sous par le passé, le club bavarois a été plus dépensier récemment. L'été dernier, le Bayern a quand même lâché 150 millions d'euros sur le marché pour se payer Harry Kane (95 millions d'euros) et Kim Min-Jae (50 millions d'euros). Pourquoi ne pas offrir un superbe contrat à Kylian Mbappé ? Sport 1 annonçait en novembre dernier que le Rekordmeister pensait toujours à recruter le Français. Le joueur est apprécié du très influent Karl-Heinz Rummenigge mais aussi de l'ex-entraîneur parisien Thomas Tuchel. Ce dernier se disait prêt à « le chercher à vélo, s’il le veut » sur le ton de l'humour.

‼️🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Kylian Mbappé is for the 2nd consecutive year the top scorer for the calendar year for a player playing in Europe.



