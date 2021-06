PSG : Mbappé terrorise Liverpool

Dans : Kylian Mbappé.

Un temps évoquée, la piste menant Kylian Mbappé à Liverpool est désormais à ranger aux oubliettes.

La raison est tout simplement financière. Les clubs anglais ont beau être les plus riches de la planète, avoir les plus grosses primes, les plus gros droits TV et les places les plus chères au stade, le coût des meilleurs joueurs au monde leur fait encore peur. C’est le cas avec Liverpool, qui ne fera jamais l’effort maximal sur le plan financier pour se payer un Kylian Mbappé. C’est ce que révèle Josh Williams, journaliste spécialisé sur Liverpool, dans un podcast du Liverpool Echo. Pour celui qui a aussi la casquette de scout, voir l’attaquant du PSG chez les Reds est tout à fait possible, si l’on excepte la partie financière.

« Quelles sont les chances de voir Mbappé à Liverpool ? Elles sont incroyablement basses. Simplement en raisin du coût. Je pense vraiment qu’il pourrait jouer à Liverpool. Il pourrait jouer pour Klopp. D’un point de vue extérieur, Liverpool est un club qui pourrait attirer Mbappé. Je me souviens qu’une fois Sadio Mané avait dit que Liverpool était un club sexy. Il y a des raisons derrière ça, les succès, les fans, le manager, l’histoire, la manière de jouer, le fait qu’ils aient gagné récemment la Premier League et la Ligue des Champions. Donc il pourrait aimer jouer à Liverpool. Mais le prix, c’est fou. L’argent qu’il coûterait, le transfert, et le contrat et les primes, Liverpool n’osera pas. La seule chose qui me donne espoir, c’est sa situation contractuelle », a livré Josh Williams, pour qui l’idée d’un bras de fer et d’un Mbappé allant au bout de son engagement sans prolonger, pourrait tout changer bien évidemment. Pour le moment, le PSG n’envisage pas une seconde cette possibilité, qui fait pourtant et logiquement saliver les clubs européens.